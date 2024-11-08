Сколько тратят времени команды в Лиге чемпионов 2024/2025, чтобы забить гол

Сложно сказать, насколько новый формат повлиял на результативность Лиги чемпионов. Но в этом сезоне в главном клубном турнире континента голов забивается немало – в среднем 3,07 гола за игру. Если перевести это в игровые минуты, то получается, что в среднем на каждый на гол нужно 29 минут.

Отметим, что в Лиге чемпионов позади четыре тура общего этапа. Единоличным лидером турнира является «Ливерпуль» - команда Арне Слота выиграла все матчи и имеет 12 очков в своём кармане.

Действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого сезона «сливочные» обыграли «Боруссию».