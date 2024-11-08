Где больше забивается голов за матч: в Лиге чемпионов или Лиге Европы 2024/2025

В сезоне 2024/2025 формат еврокубковых турниров резко изменился. Если раньше осенью и зимой мы наблюдали групповой этап, то теперь его заменила единая лига. Количество туров на этом этапе увеличилось.

Как мы уже рассказывали, в среднем за один матч текущей Лиги Европы забивается 2,78 гола. Разумеется, интересно сравнить этот показатель с аналогичным показателем Лиги чемпионов. Итак, в Лиге чемпионов результативность выше – в среднем 3,07 гола за игру. В главном клубном турнире континента в среднем на гол нужно 29 игровых минут.

Напомним, что только «Ливерпуль» прошёл четыре тура общего этапа Лиги чемпионов без единой осечки.