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Лига чемпионов

Назван клуб с самой высокой точностью передач в текущей Лиге чемпионов: «Барселона» - лишь 12-я

08 Ноября 2024 • 15:40 Комментировать

На официальном сайте УЕФА можно найти много интересной статистики по итогам половины дистанции общего этапа Лиги чемпионов. Если говорить о точности передач, то на первом месте располагается «Манчестер Сити» с показателем в 93%.

На второй позиции идёт «Бавария» (91%), а тройку замыкают «ПСЖ» и «Милан» (по 90,3%).

Дальше в топ-10 идут «Байер» (89,8%), «Реал» (89,8%), «Боруссия» (89,5%), «Ювентус» (89,5%), «Штутгарт» (88%) и «Брюгге» (87,8%).

«Барселона», которая показывает яркий футбол и много забивает, по точности передач располагается лишь на 12-й позиции с показателем в 86,8%.

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Евро-Футбол.Ру,
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