Названа команда, которая лучше всех контролирует мяч в Лиге чемпионов 2024/2025

На общей стадии Лиги чемпионов позади половина турнирной дистанции – четыре тура из восьми. Если обратиться к статистике официального сайта УЕФА, то можно увидеть, что по владению мячом лучшей командой турнира является «Манчестер Сити». Показатель чемпиона Англии – 69,3%.

Вряд ли нахождение «Манчестер Сити» на первой позиции этого рейтинга может кого-то удивить, ведь контроль мяча всегда занимал важное место в подходе испанского тренера Хосепа Гвардиолы.

«Манчестер Сити» сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, команда набрала семь очков из 12 возможных.