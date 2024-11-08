Винисиус – второй по средней оценке в Лиге чемпионов, Кейн – третий

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор расположился на втором месте в рейтинге лучших игроков нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Известный статистический портал WhoScored оценил выступления бразильского форварда в 8,07 баллов – второй результат среди футболистов, сыгравших не менее трёх матчей. Возглавляет список другой бразилец – Рафинья Диас из «Барселоны» (8,35). Третья строчка остаётся за Гарри Кейном, представляющим «Баварию» (8,04), четвёртый – голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес (7,96), пятый – Виктор Дьёкереш из лиссабонского «Спортинга» (7,93).

Поединки пятого тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 26 и 27 ноября.