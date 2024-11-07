Веа: «Лилль» способен удивить любого»

Полузащитник «Ювентуса» Тимоти Веа высказался об игре с «Лиллем» (1:1).

«Обе команды играли хорошо. Во втором тайме нам удалось прибавить, мы стали больше задействовать своих вингеров – это было правильным решением.

Мы можем занести себе в актив второй тайм, жаль, что не удалось вырвать победу, нужно продолжать работать.

Конечно, «Лилль» является командой, которая способна удивить любого. У них был шанс, и они им воспользовались», - цитирует Веа пресс-служба УЕФА.

После четырёх туров «Ювентус» имеет в своем активе семь очков и располагается на 11-м месте в турнирной таблице, «Лилль» занимает 14-ю строчку.