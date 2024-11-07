Стало известно, сколько мячей забивается в среднем за один матч текущей Лиги чемпионов

В среднем за один матч текущего розыгрыша Лиги чемпионов забивается 3,07 мяча. Такой статистикой делится официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в минувшую среду завершился уже четвёртый тур в рамках нового формата Лиги чемпионов. Впереди – столько же туров, по итогу которых мы узнаем восемь счастливчиков, которые пройдут в плей-офф напрямую и 16 команд, которые разыграют восемь мест в плей-офф.

По итогу четырёх туров в турнирной таблице лидирует единолично «Ливерпуль» - 12 баллов. Второе место с 10 баллами делят «Монако», лиссабонский «Спортинг», миланский «Интер» и «Брест».