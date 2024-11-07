Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Стало известно, сколько мячей забивается в среднем за один матч текущей Лиги чемпионов

07 Ноября 2024 • 22:23 Комментировать

В среднем за один матч текущего розыгрыша Лиги чемпионов забивается 3,07 мяча. Такой статистикой делится официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в минувшую среду завершился уже четвёртый тур в рамках нового формата Лиги чемпионов. Впереди – столько же туров, по итогу которых мы узнаем восемь счастливчиков, которые пройдут в плей-офф напрямую и 16 команд, которые разыграют восемь мест в плей-офф.

По итогу четырёх туров в турнирной таблице лидирует единолично «Ливерпуль» - 12 баллов. Второе место с 10 баллами делят «Монако», лиссабонский «Спортинг», миланский «Интер» и «Брест».

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лига Чемпионов
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Миранчук рассказал о своём отношении к украинцу Малиновскому «Реал» провёл срочные переговоры с Анчелотти – известен результат «Манчестер Сити» может продать Холанна в «Реал» при одном условии Винисиус призвал игроков «Реала» скинуться деньгами Назван клуб, куда может перейти Криштиану Роналду Бензема высказался о проблеме совместимости Мбаппе и Винисиуса в «Реале» Миранчук рассказал, каков Месси на поле В «Арсенале» приняли решение по Зинченко «Атлетико» добыл волевую победу в Париже, Сафонов на поражение «ПСЖ» смотрел со скамейки Гуллит ответил, заслужил ли Родри получить «Золотой мяч»
«Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала» Кунде сделал ассистентский хет-трик за тайм, а «Барселона» деклассировала «Црвену Звезду» «Барселона» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 Хусаинов: «Зачем влез Карасёв? Литвинов заслуживал максимум жёлтой» «Манчестер Сити» может продать Холанна в «Реал» при одном условии
Спортивные новости
СКА неожиданно проиграл «Сочи» в КХЛ Рыбин объяснил, с чем связан результативный старт сезона в НХЛ для Овечкина Гол и ассист Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Нэшвиллом» Экс-игрок СКА Рыбин: «Капризов играет ярко, и уже не первый сезон» Экс-тренер сборной России: «Капризов — очень талантливый хоккеист» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Ноября
22:47 · Лига чемпионов
Веа: «Лилль» способен удивить любого»
22:23 · Лига чемпионов
Стало известно, сколько мячей забивается в среднем за один матч текущей Лиги чемпионов
21:20 · Лига чемпионов
Дортмундская «Боруссия» - лидер топ-5 чемпионатов по голам вышедших на замену игроков
20:57 · Лига чемпионов
Дьёкереш, Луис Диас и Меньян – в команде недели Лиги чемпионов
19:41 · Испания. Ла Лига
​Анри считает «Барселону» одним из фаворитов Лиги чемпионов 2
17:54 · Лига чемпионов
Шесть команд не одержали ни одной победы в текущей Лиге чемпионов 1
17:49 · Лига чемпионов
Дьёкереш разорвал «Манчестер Сити» и стал игроком недели в Лиге чемпионов
16:45 · Лига чемпионов
Всего две команды не пропустили ни одного мяча на общем этапе Лиги чемпионов
15:57 · Лига чемпионов
Всего одна команда не забила ни одного мяча на общем этапе Лиги чемпионов
15:38 · Лига чемпионов
Только два клуба смогли забить больше 12 мячей за четыре матча общего этапа Лиги чемпионов
13:49 · Лига чемпионов
Умер фанат «Баварии» – ему стало плохо на стадионе
12:54 · Лига чемпионов
«ПСЖ» выигрывал в Лиге чемпионов только при россиянине
12:49 · Лига чемпионов
Назван самый дорогой молодой футболист в мире: Эндрик – только шестой 5
12:38 · Испания. Ла Лига
Легенда «Реала» назвал виновного в неудачах команды 1
12:30 · Лига чемпионов
Только одна команда не потеряла ни одного очка в текущей Лиге чемпионов
12:18 · Лига чемпионов
Мартинелли высказался после поражения «Арсенала»
09:50 · Испания. Ла Лига
Милитао: «Реал» способен на большее» 1
09:12 · Лига чемпионов
Артета высказался о пенальти в матче с «Интером» 1
09:05 · Лига чемпионов
Генич - о достижении Кунде: «Завтра снег пойдёт»
08:41 · Лига чемпионов
Саншеш прокомментировал поражение от «Баварии»
08:29 · Лига чемпионов
Симеоне прокомментировал победу над «ПСЖ»
08:17 · Лига чемпионов
Чалханоглу высказался после победы над «Арсеналом»
06:39 · Германия. Бундеслига
Компани высказался о серии «Баварии» без пропущенных голов
06:26 · Испания. Ла Лига
Рафинья оформил 7+7 в последних 7 матчах 6
06:11 · Лига чемпионов
«Интер» повторил достижение ЦСКА в матче с «Арсеналом»
Все новости