В европейском футболе состоялись матчи четвёртого раунда групповой стадии Лиги чемпионов, и дортмундская «Боруссия» в домашнем матче обыграла австрийский «Штурм» с минимальным преимуществом.

Победный гол «Боруссии» удалось забить лишь за пять минут до конца основного времени матча, и это сделал Донниэл Мален, вышедший на замену на шестьдесят седьмой минуте.

Это был уже десятый мяч для «Боруссии» в нынешнем сезоне, среди всех соревнований, в которых участвует клуб, забитый вышедшем на замену игроком.

По этому параметру немецкий клуб лидирует среди всех коллективов главных пяти чемпионатов Европы.