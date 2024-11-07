Дьёкереш, Луис Диас и Меньян – в команде недели Лиги чемпионов

Названа команда четвёртого тура Лиги чемпионов в рамках текущего розыгрыша турнира. Она выглядит следующим образом, рапортует официальный интернет-портал УЕФА:
Вратарь: Меньян («Милан»);
Защитники: Молина («Атлетико»), Хин («Аталанта»), Керер («Монако»), Дэвис («Бавария»);
Полузащитники: Лес-Мелу («Брест»), Тилльман (ПСВ), Кюн («Селтик»), Конате («Ред Булл Зальцбург»);
Нападающие: Дьёкереш («Спортинг»), Луис Диас («Ливерпуль»).
Напомним, ранее был назван лучший игрок недели в рамках Лиги чемпионов. Он также присутствует в команде недели самого престижного еврокубка.
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