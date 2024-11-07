Дьёкереш, Луис Диас и Меньян – в команде недели Лиги чемпионов

Названа команда четвёртого тура Лиги чемпионов в рамках текущего розыгрыша турнира. Она выглядит следующим образом, рапортует официальный интернет-портал УЕФА:

Вратарь: Меньян («Милан»);

Защитники: Молина («Атлетико»), Хин («Аталанта»), Керер («Монако»), Дэвис («Бавария»);

Полузащитники: Лес-Мелу («Брест»), Тилльман (ПСВ), Кюн («Селтик»), Конате («Ред Булл Зальцбург»);

Нападающие: Дьёкереш («Спортинг»), Луис Диас («Ливерпуль»).

Напомним, ранее был назван лучший игрок недели в рамках Лиги чемпионов. Он также присутствует в команде недели самого престижного еврокубка.