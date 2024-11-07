Шесть команд не одержали ни одной победы в текущей Лиге чемпионов

В этом сезоне Лига чемпионов проводится в новом формате. Групповой этап заменила общая лига с 36 командами и восемью турами. Четыре тура уже прошли, то есть половина турнирной дистанции этой стадии позади.

Стоит отметить, что шесть команд на общей стадии Лиги чемпионов пока ни разу не смогли победить. В этом списке находятся «Болонья», «РБ Лейпциг», «Штурм», «Янг Бойз», «Црвена Звезда» и «Слован».

Если брать эти шесть команд, то «Болонья» имеет в своём активе один зачётный балл. Остальные очков не набирали.

Добавим, что матчи пятого тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 26 и 27 ноября.