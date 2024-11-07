Дьёкереш разорвал «Манчестер Сити» и стал игроком недели в Лиге чемпионов

Определён лучший игрок недели в Лиге чемпионов. Как и ожидалось, лучшим был признан нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш. Информация об этом была размещена на официальном сайте УЕФА. Во вторник шведский футболист оформил хет-трик в домашнем матче против «Манчестер Сити». Лиссабонцы разгромили статусного соперника на своём поле со счётом 4:1.

Отметим, что «Спортинг» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице Лиги чемпионов. От лидирующего «Ливерпуля» команда Рубена Аморима отстаёт на два зачётных балла (10 против 12). Кстати, со следующей недели Аморим будет тренировать «Манчестер Юнайтед».