Всего две команды не пропустили ни одного мяча на общем этапе Лиги чемпионов

Половина турнирной дистанции общего этапа Лиги чемпионов позади. После четырёх туров есть только две команды, которые могут похвастаться нулём в графе пропущенных мячей. Интересно, что обе команды представляют итальянскую Серию А.

До сих пор на общем этапе Лиги чемпионов не пропускали «Интер» и «Аталанта». Миланцы в графе показателей голов имеют 6:0, а бергамаски – 5:0. При этом количество очков у команд разное: «Интер» набрал 10 баллов, а «Аталанта» - 8.

Матчи следующего, пятого тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 26 и 27 ноября. «Интер» и «Аталанта» будут стараться снова сохранить свои ворота на замке, ведь это является гарантией набора очков.