Всего одна команда не забила ни одного мяча на общем этапе Лиги чемпионов

Во вторник и среду проходили матчи четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов. Если посмотреть на текущую турнирную таблицу, то можно заметить, что только у одной команды сохраняется ноль в графе забитых голов. Этой командой является итальянская «Болонья».

В четырёх прошедших играх Лиги чемпионов «Болонья» сыграла вничью с «Шахтёром» (0:0), после чего проиграла «Ливерпулю» (0:2), «Астон Вилле» (0:2) и «Монако» (0:1).

Избавиться от нуля и открыть счёт своим забитым голам «Болонья» постарается в среду, 27 ноября. В этот день команда будет принимать «Лилль» в пятом туре Лиги чемпионов.