Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Всего одна команда не забила ни одного мяча на общем этапе Лиги чемпионов

07 Ноября 2024 • 15:57 Комментировать

Во вторник и среду проходили матчи четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов. Если посмотреть на текущую турнирную таблицу, то можно заметить, что только у одной команды сохраняется ноль в графе забитых голов. Этой командой является итальянская «Болонья».

В четырёх прошедших играх Лиги чемпионов «Болонья» сыграла вничью с «Шахтёром» (0:0), после чего проиграла «Ливерпулю» (0:2), «Астон Вилле» (0:2) и «Монако» (0:1).

Избавиться от нуля и открыть счёт своим забитым голам «Болонья» постарается в среду, 27 ноября. В этот день команда будет принимать «Лилль» в пятом туре Лиги чемпионов.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Лига Чемпионов
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Ямаль назвал лучшего игрока в мире Миранчук рассказал о своём отношении к украинцу Малиновскому «Манчестер Сити» может продать Холанна в «Реал» при одном условии «Реал» провёл срочные переговоры с Анчелотти – известен результат Бензема высказался о проблеме совместимости Мбаппе и Винисиуса в «Реале» Винисиус призвал игроков «Реала» скинуться деньгами Миранчук рассказал, каков Месси на поле В «Арсенале» приняли решение по Зинченко «Спартак» или «Краснодар»: Кордоба дал ответ Назван клуб, куда может перейти Криштиану Роналду
«Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала» Кунде сделал ассистентский хет-трик за тайм, а «Барселона» деклассировала «Црвену Звезду» Хусаинов: «Зачем влез Карасёв? Литвинов заслуживал максимум жёлтой» «Барселона» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
Спортивные новости
Рыбин объяснил, с чем связан результативный старт сезона в НХЛ для Овечкина Гол и ассист Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Нэшвиллом» Экс-игрок СКА Рыбин: «Капризов играет ярко, и уже не первый сезон» Экс-тренер сборной России: «Капризов — очень талантливый хоккеист» «Торпедо» по буллитам победило «Динамо» в результативном матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Ноября
16:45 · Лига чемпионов
Всего две команды не пропустили ни одного мяча на общем этапе Лиги чемпионов
15:57 · Лига чемпионов
Всего одна команда не забила ни одного мяча на общем этапе Лиги чемпионов
15:38 · Лига чемпионов
Только два клуба смогли забить больше 12 мячей за четыре матча общего этапа Лиги чемпионов
13:49 · Лига чемпионов
Умер фанат «Баварии» – ему стало плохо на стадионе
12:54 · Лига чемпионов
«ПСЖ» выигрывал в Лиге чемпионов только при россиянине
12:49 · Лига чемпионов
Назван самый дорогой молодой футболист в мире: Эндрик – только шестой 4
12:38 · Испания. Ла Лига
Легенда «Реала» назвал виновного в неудачах команды 1
12:30 · Лига чемпионов
Только одна команда не потеряла ни одного очка в текущей Лиге чемпионов
12:18 · Лига чемпионов
Мартинелли высказался после поражения «Арсенала»
09:50 · Испания. Ла Лига
Милитао: «Реал» способен на большее» 1
09:12 · Лига чемпионов
Артета высказался о пенальти в матче с «Интером» 1
09:05 · Лига чемпионов
Генич - о достижении Кунде: «Завтра снег пойдёт»
08:41 · Лига чемпионов
Саншеш прокомментировал поражение от «Баварии»
08:29 · Лига чемпионов
Симеоне прокомментировал победу над «ПСЖ»
08:17 · Лига чемпионов
Чалханоглу высказался после победы над «Арсеналом»
06:39 · Германия. Бундеслига
Компани высказался о серии «Баварии» без пропущенных голов
06:26 · Испания. Ла Лига
Рафинья оформил 7+7 в последних 7 матчах 6
06:11 · Лига чемпионов
«Интер» повторил достижение ЦСКА в матче с «Арсеналом»
06:00 · Лига чемпионов
«ПСЖ» выдал худший старт в Лиге чемпионов за 20 лет 1
05:49 · Испания. Ла Лига
Защитник «Барселоны» Кунде: «Я переживаю лучший период в карьере»
05:41 · Англия. Премьер-лига
Артета ответил, чего не хватает нынешнему «Арсеналу» 1
05:29 · Лига чемпионов
Кейн объяснил, почему «Бавария» забила лишь один гол «Бенфике»
05:11 · Лига чемпионов
Мартинес – о победе «Барселоны»: «После первого гола мы расслабились»
05:03 · Англия. Премьер-лига
Артета – о состоянии Хаверца: «Ему наложили швы»
04:52 · Германия. Бундеслига
Компани – о голах Мусиалы головой: «Он учится у Мюллера и Кейна»
Все новости