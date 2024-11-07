Только два клуба смогли забить больше 12 мячей за четыре матча общего этапа Лиги чемпионов

В общем этапе Лиги чемпионов прошло уже четыре тура. Это означает, что позади осталась ровно половина турнирной дистанции, если говорить непосредственно о текущей стадии. Стоит отметить, что только две команды по итогам четырёх игр Лиги чемпионов смогли преодолеть отметку в 12 забитых голов. Больше наколотили только дортмундская «Боруссия» и «Барселона».

На счету игроков «Боруссии» 13 голов, а на счету игроков «Барселоны» - 15.

В 2024 году пройдёт уже два тура общего этапа главного клубного турнира континента. А ещё два тура запланированы на конец января.

Добавим, что первое место в Лиге чемпионов сейчас занимает «Ливерпуль».