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Умер фанат «Баварии» – ему стало плохо на стадионе

07 Ноября 2024 • 13:49 Комментировать
Бавария
1:0
Бенфика

Трагические новости из Германии. Во время матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Бенфикой» одному из болельщиков мюнхенской команды стало плохо. Пока фанату оказывали помощь, ультрас «Баварии» воздержались от активной поддержки футболистов. Болельщика увезли на машине скорой помощи, но по пути в больницу он скончался.

«Бавария» выразила соболезнования родным и близким умершего.  

Напомним, что «Бавария» обыграла на своём поле «Бенфику» с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал атакующий полузащитник Джамал Мусиала.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария

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