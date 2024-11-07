«ПСЖ» выигрывал в Лиге чемпионов только при россиянине

В среду вечером «ПСЖ» огорчил своих болельщиков домашним поражением от «Атлетико» со счётом 1:2. В четырёх прошедших турах общего этапа Лиги чемпионов парижане смогли набрать только четыре очка.

Самое интересное, что единственную победу в этом розыгрыше Лиги чемпионов «ПСЖ» одержал тогда, когда в рамке ворот стоял россиянин Матвей Сафонов. Дело было в матче против «Жироны», который парижане выиграли 1:0.

В последующих матчах в воротах играл Джанлуиджи Доннарумма, и результаты были неудовлетворительными (поражение от «Арсенала», ничья с ПСВ и вот теперь поражение от «Атлетико»).