Назван самый дорогой молодой футболист в мире: Эндрик – только шестой

Эксперты из CIES Football Observatory оценили трансферные стоимости футболистов младше 21 года с помощью собственной статистической модели. Оказалось, что самым дорогим является вингер «Барселоны» Ламин Ямаль с ценником в 180,9 миллиона евро.

На второй строчке расположился Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед», его цена – 114,8 миллиона евро. Тройку замыкает хавбек «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери, которого оценили в 109 миллионов евро.

В топ-10 также входят Савио из «Манчестер Сити» (101 миллион евро), Жоау Невеш из «ПСЖ» (99,8 млн), Эндрик из «Реала» (97,7 млн), Рико Льюис из «Манчестер Сити» (87,2 млн), Арда Гюлер из «Реала» (76,7 млн), Кобби Майну из «Манчестер Юнайтед» (74,8 млн) и Кенан Йылдыз из «Ювентуса» (72,3 млн).

Как мы уже сообщали, в топ-100 попал один футболист из России.