Только одна команда не потеряла ни одного очка в текущей Лиге чемпионов

Общий этап Лиги чемпионов пересёк экватор – позади четыре тура из восьми. Можно констатировать, что только одна команда прошла половину турнирной дистанции без потерь очков. Этой командой является английский «Ливерпуль».

В четырёх турах главного клубного турнира континента «Ливерпуль» обыграл «Милан» (3:1), «Болонью» (2:0), «РБ Лейпциг» (1:0) и «Байер» (4:0). Как видим, команда Арне Слота пропустила всего лишь один гол.

В следующем туре Лиги чемпионов «Ливерпуль» будет играть против «Реала» на своё поле. Матч пройдёт в среду, 27 ноября, и стартует в 23:00 по московскому времени.