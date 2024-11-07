Мартинелли высказался после поражения «Арсенала»

Форвард лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли высказался о гостевом поединке против миланского «Интера» в рамках четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. «Канониры» уступили на выезде со счетом 0:1, пропустив единственный гол с пенальти.

«Мы имели несколько голевых моментов, но не воспользоваться ими. Это футбол. Мы огорчены результатом. При этом сама игра в нашем исполнении была хорошей, команда заслуживала большего», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

После четырех туров лондонская команда набрала семь баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Миланский клуб с десятью очками находится на пятой строчке.