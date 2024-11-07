Назван главный фаворит Лиги чемпионов: «Реал» на седьмом месте, «Ливерпуль» - второй

Аналитики Opta при помощи своего суперкомпьютера определили главного фаворита нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Основным претендентом на победу считается «Манчестер Сити». Шансы команды Хосепа Гвардиолы оцениваются в 19 процентов. Второе место в опубликованном списке занимает «Ливерпуль» с 17%. Топ-3 замыкает миланский «Интер» (12%).

Далее в рейтинге располагаются каталонская «Барселона» (9%) и лондонский «Арсенал» (8%). Мадридский «Реал» занимает лишь седьмую строчку. Вероятность успеха «сливочных» оценивается в шесть процентов.

«Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА. В финальном матче прошлого сезона команда Карло Анчелотти обыграла дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.