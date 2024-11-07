Артета высказался о пенальти в матче с «Интером»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о пенальти в гостевом матче общего этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером». Полузащитник Хакан Чалханоглу реализовал 11-метровый и принес своей команде победу со счетом 1:0.

«Пенальти? Там не было никакого отскока, в штрафной тяжело что-то сделать, чтобы увернуться. Если такой 11-метровый был назначен, то и в других схожих эпизодах его нужно назначать», - передает слова испанского специалиста BBC.

В настоящий момент «Арсенал» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Лиги чемпионов УЕФА. Подопечные Артеты набрали семь баллов в четырех встречах.