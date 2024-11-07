Генич - о достижении Кунде: «Завтра снег пойдёт»

Комментатор Константин Генич прокомментировал хет-трик из ассистов защитника каталонской «Барселоны» Жюля Кунде в матче Лиги чемпионов УЕФА с белградской «Црвеной Звездой».

«У Кунде хет-трик из голевых. Завтра снег пойдёт», - гласит сообщение Константина в социальных сетях.

Напомним, что поединок состоялся в Сербии. «Барселона» отпраздновала крупную победу над соперником со счетом 5:2.

Кунде в нынешнем сезоне провел 16 поединков за «сине-гранатовых». Французский латераль отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. Он защищает цвета «Барсы» с 2022 года.