Саншеш прокомментировал поражение от «Баварии»

«Нам нужно извлечь урок из этого результата. Мы отнеслись к сопернику со всей серьезностью. Но в нашей команде тоже есть много хороших футболистов. После завершения матча есть впечатление, что мы могли добиться большего», - передает слова Саншеша пресс-служба УЕФА.