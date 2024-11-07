Саншеш прокомментировал поражение от «Баварии»

Хавбек лиссабонской «Бенфики» Ренату Саншеш пообщался с журналистами после поединка Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Португальский клуб минимально уступил немцам со счетом 0:1.
«Нам нужно извлечь урок из этого результата. Мы отнеслись к сопернику со всей серьезностью. Но в нашей команде тоже есть много хороших футболистов. После завершения матча есть впечатление, что мы могли добиться большего», - передает слова Саншеша пресс-служба УЕФА.
После этого матча лиссабонская команда с шестью очками занимает 19-е место в турнирной таблице. «Бавария» с аналогичным количеством баллов находится на 17-й строчке.
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