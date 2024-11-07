Симеоне прокомментировал победу над «ПСЖ»

В матче общего этапа Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Атлетико» встречался с французским «ПСЖ». «Матрасники» одержали победу над парижанами со счетом 2:1. Об этой игре высказался Диего Симеоне.

«Нам не хватало защитников, хотя и без них команда выглядела хорошо. Молина поразил ворота благодаря серьезным общим усилиям. Мы не отступали от намеченного плана», - передает слова аргентинского специалиста пресс-служба УЕФА.

После этого успеха на счету мадридского топ-клуба стало шесть баллов. Команда занимает 23-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. «ПСЖ», в свою очередь, с четырьмя очками находится на 25-й позиции.