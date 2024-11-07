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Лига чемпионов

Чалханоглу высказался после победы над «Арсеналом»

07 Ноября 2024 • 08:17 Комментировать

В матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА миланский «Интер» на своем поле принимал лондонский «Арсенал». Итальянцы одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил полузащитник Хакан Чалханоглу.

«Я рад вернуться из лазарета и забить решающий мяч. Наша команда отлично поработала. Мы многое сделали ради этого успеха», - передает слова турецкого футболиста пресс-служба УЕФА.

Благодаря домашней победе «нерадзурри» имеют в своем активе десять набранных баллов. Подопечные Симоне Индзаги занимают пятую строчку в турнирной таблице. «Канониры» с семью очками располагаются на 12-м месте.

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Евро-Футбол.Ру,
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