Чалханоглу высказался после победы над «Арсеналом»

В матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА миланский «Интер» на своем поле принимал лондонский «Арсенал». Итальянцы одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил полузащитник Хакан Чалханоглу.

«Я рад вернуться из лазарета и забить решающий мяч. Наша команда отлично поработала. Мы многое сделали ради этого успеха», - передает слова турецкого футболиста пресс-служба УЕФА.

Благодаря домашней победе «нерадзурри» имеют в своем активе десять набранных баллов. Подопечные Симоне Индзаги занимают пятую строчку в турнирной таблице. «Канониры» с семью очками располагаются на 12-м месте.