«Интер» повторил достижение ЦСКА в матче с «Арсеналом»

Лондонский «Арсенал» так и не смог поразить ворота миланского «Интер».

Итальянский коллектив добыл минимальную победу благодаря голу Хакана Чалханоглу, забитому в конце первого тайма. Согласно данным Opta, «Арсенал» впервые с ноября 2006 года не забил в матче Лиги чемпионов, нанеся 20 ударов по воротам. 18 лет назад подобное произошло в домашнем матче «канониров» с московским ЦСКА: тогда лондонцы пробили 23 раза, но ни одна из попыток не достигла цели (0:0).

В следующем туре общего этапа команда Микеля Артеты сыграет в Лиссабоне против местного «Спортинга». Встреча состоится 26 ноября.