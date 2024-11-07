«ПСЖ» выдал худший старт в Лиге чемпионов за 20 лет

«Пари Сен-Жермен» не лучшим образом начал выступление в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Команда Луиса Энрике уступила в родных стенах мадридскому «Атлетико» (1:2), пропустив на 93-й минуте. На счету парижан всего четыре набранных очка после четырёх туров – клубный антирекорд последних двадцати лет в Лиге чемпионов, отмечает Opta. В сезоне-2004/05 «ПСЖ» набрал те же четыре балла после четырёх стартовых игр групповой стадии.

В настоящий момент действующие чемпионы Франции располагаются на 25-м месте в таблице общего этапа. Напомним, что первые восемь команд напрямую выйдут в 1/8 финала, в то время как участники, занявшие позиции с девятой по 24-ю, сыграют в предварительной стадии плей-офф.