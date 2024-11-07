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Лига чемпионов

Кейн объяснил, почему «Бавария» забила лишь один гол «Бенфике»

07 Ноября 2024 • 05:29 Комментировать
Бавария
1:0
Бенфика

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался об исходе матча Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0).

Немецкий гранд владел тотальным преимуществом, но забить смог только однажды. Автором единственного результативного удара стал Джамал Мусиала, отличившийся на 67-й минуте.

«Мы полностью доминировали почти всю игру, соперник создал нам мало проблем. Сегодня нам просто не хватило хладнокровия в последней трети, чтобы забить два или три гола. 

Иногда мы устраиваем «фейерверк», забивая по четыре-пять раз, но в некоторых играх приходится искать выход. К счастью для нас, Джамал [Мусиала] забил в нужное время», – передаёт Bayern & Germany слова Кейна.

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Бенфика Бавария Гарри Кейн ещё теги

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