Кейн объяснил, почему «Бавария» забила лишь один гол «Бенфике»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался об исходе матча Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0).

Немецкий гранд владел тотальным преимуществом, но забить смог только однажды. Автором единственного результативного удара стал Джамал Мусиала, отличившийся на 67-й минуте.

«Мы полностью доминировали почти всю игру, соперник создал нам мало проблем. Сегодня нам просто не хватило хладнокровия в последней трети, чтобы забить два или три гола.

Иногда мы устраиваем «фейерверк», забивая по четыре-пять раз, но в некоторых играх приходится искать выход. К счастью для нас, Джамал [Мусиала] забил в нужное время», – передаёт Bayern & Germany слова Кейна.