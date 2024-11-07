Мартинес – о победе «Барселоны»: «После первого гола мы расслабились»

«Барселона» добыла крупную победу над «Црвеной Звездой» в выездном матче Лиги чемпионов (5:2).

На 13-й минуте встречи Иньиго Мартинес вывел каталонцев вперёд, однако уже на 27-й хозяева поля смогли отыграться. Незадолго до перерыва «сине-гранатовые» вновь повели, а во втором тайме быстро сняли все вопросы о победителе.

«Мы расслабились после первого гола, но во втором тайме снова стали собой. Такое бывает. Сейчас у нас всё хорошо, что видно по нашей игре. Мы не должны останавливаться на достигнутом. Необходимо сохранять концентрацию, не думая о том, что мы лучше всех. Именно так выигрываются трофеи», – поведал в интервью Мартинес.