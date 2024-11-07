Облак прокомментировал победу «Атлетико» над «ПСЖ»

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак побеседовал с журналистами после матча с «ПСЖ» (2:1).

«Матрасники» вырвали выездную победу благодаря голу Анхеля Корреа на 93-й минуте. Словенский вратарь гостей стал одним из героев встречи – он отразил восемь ударов парижан.

«Это футбол. В прошлый раз в игре с «Лиллем» [поражение 1:3] у нас было множество отличных моментов. Сегодня возможностей было не так много, но мы победили. Тяжёлый матч. Возможно, не самая яркая игра в нашем исполнении, но главное – три очка», – заявил в послематчевом интервью Облак.

Команда Диего Симеоне занимает 23-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с шестью очками после четырёх туров. «ПСЖ» – 25-й с четырьмя баллами.