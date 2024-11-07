Энрике ответил, связан ли провал «ПСЖ» с отсутствием чистого форварда

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о позиции форварда после поражения от мадридского «Атлетико» (1:2).

Парижане уступили «матрасникам» в домашнем матче Лиги чемпионов, нанеся значительно больше ударов по воротам – 22 против 4. В стартовом составе французского гранда вышли Брэдли Баркола, Марко Асенсио и Усман Дембеле – никто из них не является классическим форвардом.

Журналисты спросили у Энрике, почему он не играет с чистой «девяткой», несмотря на проблемы с реализацией.

«Приведите мне этого форварда, если он у вас есть. Откуда я должен его взять? Я верен своим идеям. Если мы потерпим неудачу, дело будет в моих идеях, не в идеях журналистов или тренеров соперников», – сказал в послематчевом интервью испанский тренер.