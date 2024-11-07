Меньян: «Мы не боялись «Реала»

Майк Меньян в ударе - в матче против «Реала» кипер «Милана» совершил несколько эффектных сейвов, чем очень помог своей команде выиграть на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 3:1. После игры Меньян заявил, что его команда не боится никого:

- Да, это был необычный матч, конечно же, против «Реала» - самого титулованного клуба Европы. Хотя «Милан» уже давно не побеждает в Лиге чемпионов, в отличие от «Реала», мы отлично сыграли, мы хотели добиться этой победы и не боялись соперника, - цитирует слова французского голкипера pianetamilan.it.

Напомним, что Меньян выступает за свой нынешний клуб с 2021 года.