​Флик нахваливает Кунде

Каталонская «Барселона» отлично провела матч в Белграде в рамках четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов. Подопечные немецкого специалиста Ханс-Дитера Флика обыграли сербскую «Црвену Звезду» со счётом 5:2. Три голевые передачи в этом матче сделал французский защитник Жюль Кунде и немецкий наставник очень доволен его игрой:

- Кунде подал отличный пример всей команде своим отношением к делу. То, как он играет, это фантастика, - цитирует слова Флика официальный сайт «Барселоны» официальный сайт клуба.

В последний раз каталонский клуб выигрывал Лигу чемпионов в 2015 году.