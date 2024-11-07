Названы четыре претендента на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Определены номинанты на звание лучшего игрока четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов.

За почесть поспорят Виктор Дьёкереш («Спортинг» Лиссабон), Луис Диас («Ливерпуль»), Карим Конате («Ред Булл Зальцбург») и Николас-Геррит Кюн («Селтик»).

Дьёкереш помог своей команде разгромить «Манчестер Сити» (4:1), отметившись тремя голами. В активе Диаса также хет-трик – колумбиец трижды огорчил леверкузенский «Байер» (4:0). Дубль Конате принёс «Ред Буллу» выездную победу над «Фейеноордом» (3:1), а немецкий вингер «кельтов» Кюн стал автором двух забитых мячей в ворота «РБ Лейпцига» (3:1).

Поединки следующего тура состоятся 26 и 27 ноября.