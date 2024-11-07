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Лига чемпионов

Левандовски задвинул дубль, Пруцев дебютировал в Лиге чемпионов: Как прошли матчи общего этапа в среду

07 Ноября 2024 • 09:00 Комментировать
Црвена Звезда
2:5
Барселона

В среду из больших европейских клубов в четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов сыграли «ПСЖ», «Бавария», лондонский «Арсенал», «Барселона», мадридский «Атлетико», миланский «Интер». Как, собственно, они сыграли, рассказывает «Евро-Футбол.Ру».

Уважение к болельщикам

«Бавария» поскромничала в игре с «Бенфикой» – забила всего однажды. В середине второго тайма отличился не Кейн, но Мусиала. А сам матч стартовал на пятнадцать минут позже запланированного, потому что болельщики опаздывали на стадион. Не для того же они платили деньги за билеты, чтобы пропустить начало встречи. Это всего лишь вторая победа «Баварии» в этой Лиге чемпионов за четыре тура.

Кунде в ударе

«Барселона» непринуждённо сыграла против «Црвены Звезды». Два мяча пропустила – с кем не бывает. Зато пять на огромной разнице в мастерстве забила. У Рафиньи Диаса – гол плюс два паса (один из них – от штанги), у Левандовски – дубль. У Кунде – сразу три ассиста, и он первый за три года защитник в Лиге чемпионов с таким показателем. Из негативного для гостей – Кубарси заменили из-за травмы, Спайич попал ему ногой по лицу. За «Црвену» один из голов забил бывший игрок «Пари НН» Милсон, а Егор Пруцев – брат спартаковца Даниила Пруцева – дебютировал в Лиге чемпионов. «Барселона» за три тура забила в рамках Лиги чемпионов четырнадцать мячей.

Первый промах «Астон Виллы»

Не терял очков при новом формате турнира только «Ливерпуль». «Астон Вилла» упустила шанс догнать его – осеклась на «Брюгге». Дуран вышел на замену и не забил. Эдегор после травмы появлился на замену за «Арсенал» в концовке против «Интера», чтобы заменить получившего рассечение Хаверца. Чалханоглу на финише первого тайма реализовал свой девятнадцатый пенальти в «Интер» и ещё установил своеобразный рекорд ЛЧ.

Когда лучше остаться на лавке

Сафонов остался в запасе «ПСЖ», а Доннарумма пропустил два гола от мадридского «Атлетико», в том числе решающий на 90+3-й минуте от Корреа. «Аталанта» голами Лукмана и Дзаньоло устроила поражение в Германии «Штутгарту». Украинский «Шахтёр» впервые выиграл при новом формате Лиги чемпионов. В волевом стиле был повержен «Янг Бойз», за «горняков» забили Зубков и Судаков – 2:1. «Брест» в гостях одолел пражскую «Спарту» с аналогичным счётом, «Ред Булл Зальцбург» на выезде праздновал победу над «Фейеноордом» – 3:1.

У кого по ноль очков

По итогам четырёх туров общего этапа ноль очков у пяти команд. Такова незавидная участь «Штурма», «Янг Бойз, «Црвены Звезды», братиславского «Слована» и – внимание – «РБ Лейпцига». Всего лишь одно очко набрала «Болонья». Ещё не проигрывали шесть клубов. Такова завидная участь «Ливерпуля», лиссабонского «Спортинга», «Монако», «Бреста», «Интера» и «Аталанты».

Кирилл Иванцов

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