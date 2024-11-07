Флик: «Возможно, я зря заменил Левандовски»

Рулевой «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о выступлении Роберта Левандовски после победы над «Црвеной Звездой» (5:2).

36-летний форвард дважды поразил ворота соперников, а на 78-й минуте был заменён. Теперь на счету поляка 99 голов в Лиге чемпионов за всю карьеру – больше только у Криштиану Роналду (140) и Лионеля Месси (129).

«99 голов Левандовски? Я не знал об этом. Возможно, я бы не стал его менять, если бы мне было известно. Может быть, для него будет лучше забить сотый гол в домашнем матче? Честно говоря, я не думаю о подобных вещах. Для нас важно, чтобы игроки сохраняли оптимальные кондиции. В воскресенье у нас снова матч», – заявил в послематчевой беседе со СМИ Флик.