Лаутаро Мартинес: «Радует, что мы сыграли на ноль»

Лидер миланского «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о победе над «Арсеналом» (1:0).

«Самое лучшее в этом матче — это три очка, а также командный дух и желание бороться, которые мы проявляем на поле. Такие победы очень важны для таблицы. Сегодня мы не пропустили — это здорово, потому что в Италии нам забивают много. Конечно, мы рады, но нельзя расслабляться, нужно повышать уровень. Мы хотим одержать победу во всех турнирах, где участвуем, в этом клубе нельзя по-другому», - цитирует Мартинеса пресс-служба УЕФА.

«Интер» набрал 10 очков в четырех матчах и расположился на пятом месте в таблице.