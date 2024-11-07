Маркиньос: «Атлетико» наказал нас»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос подвёл итоги матча с «Атлетико» (1:2).

«Мы играли хорошо, создали много моментов, с каждым матчем игра становится всё лучше и лучше, но реализация оставляет желать лучшего. Большие команды обязательно накажут вас за такую расточительность, сегодня произошло именно это. «Атлетико» очень опытная команда, они дождались своего момента, а наша стратегия не сработала.

Впереди нас ждут важнейшие матчи, нам нужно набирать очки, чтобы пройти дальше, но придется это делать в гостях, что усложняет задачу», - цитирует Маркиньоса Canal +.

«ПСЖ» набрал четыре очка и расположился на 25-м месте.