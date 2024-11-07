​«Барселона» повторила застарелое свершение 1959 года

Каталонская «Барселона» переиграла в Белграде местную «Црвену звезду» со счётом 5:2 в очередном туре группового раунда Лиги чемпионов. Это была уже третья кряду победа для каталонского гранда с крупным счётом - ранее она переиграла «Янг Бойз» со счётом 5:0 и «Баварию» со счётом 4:1, а теперь и сербов - 5:2.

Как оказалось, «Барселоне» не удавалось забивать в Лиге или Кубке чемпионов по четыре или более мячей в трёх матчах кряду с далёкого сезона 1959/1960. Тогда «Барса» забила пять в ворота «Милана», прошла в следующий раунд, где дважды серьёзно огорчила английский «Вулверхэмптон» - 4:0 и 5:2.