Энрике: «За три матча мы создали 50 моментов, но не можем победить»

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал поражение от «Атлетико» (1:2).

«Мне нужно будет пересмотреть игру, чтобы проанализировать её. Не могу объяснить происходящее, за последние три матча в Лиге чемпионов мы создали порядка 50 моментов, но побед нет. Я буду оставаться верен своим идеям, футбол вознаграждает за это.

Нам нужно принять этот результат и двигаться дальше, моя вера в команду непоколебима. Впереди у нас четыре игры, мы будем биться до последней минуты, чтобы выйти дальше. Повторюсь, я безмерно верю в своих футболистов», - цитирует Энрике пресс-служба УЕФА.