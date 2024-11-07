Левандовски дал интервью после дубля в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски ответил на вопросы журналистов после победы над «Црвеной Звездой» (5:2).

36-летний поляк оформил дубль в выездном для «сине-гранатовых» поединке Лиги чемпионов. Форвард отличился на 43-й и 53-й минутах встречи.

«Мы довольны игрой. Хотелось забить больше до перерыва, но в первом тайме мы были слегка медлительны. Позднее нам удалось воспользоваться своими моментами. Я доволен выступлением команды и собственной игрой», – заявил в послематчевом интервью Левандовски, лидирующий в списке бомбардиров турнира наряду с Виктором Дьёкерешем, Рафиньей и Гарри Кейном (у всех по пять голов).