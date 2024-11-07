Индзаги: «Незабываемый вечер»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0).

«Нам противостояла великолепная команда, которая борется за самые высокие места в Английской премьер-лиге. Мы допустили слишком много стандартов у своих ворот и оборонялись ниже, чем обычно, но всё равно могли забить больше одного гола. Я считаю, что мы провели отличный матч против команды, которая играет с высокой интенсивностью.

Это был незабываемый вечер, потому что наши болельщики поддерживали нас с первой до последней минуты, было приятно разделить с ними эту радость после финального свистка», - цитирует Индзаги пресс-служба УЕФА.