Компани оценил игру «Баварии» в матче с «Бенфикой»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани подвёл итоги матча Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:0).

Мюнхенцы значительно «перестреляли» оппонентов, нанеся 24 удара по воротам против одного, однако успехом увенчалась лишь попытка Джамала Мусиалы на 67-й минуте.

«Иногда приятно выигрывать вот так, со счётом 1:0, хотя, конечно, мы бы всегда предпочли побеждать с разницей в три, четыре или пять голов. Думаю, сегодня мы здорово контролировали игру. В некоторых эпизодах не хватало последнего паса. Нам не удалось забить быстрый гол, поэтому мы знали, что должны сохранять спокойствие и терпение. Команда хорошо справилась с задачей», – заявил в беседе с DAZN Компани.