​«Барселона» забила свой 700-й гол в Лиге чемпионов

Каталонская «Барселона» переиграла в Белграде местную «Црвену звезду» со счётом 5:2 в очередном туре группового раунда лиги чемпионов. Два мяча в этом матче забил польский нападающий Роберт Левандовский, его второй гол оказался юбилейным, 700-м за всё время участия «Барселоны» в Лиге чемпионов/Кубке чемпионов.

Любопытно что сотый гол был забит относительно недавно, в 1993 году, когда новый формат Лиги чемпионов только-только становился на ноги. Это сделал болгарин Христо Стоичков. А вот пятисотый гол был забит всего лишь десять лет тому назад. Это сделал, конечно же, Лионель Месси в 2014 году в матче против своего будущего клуба ПСЖ.