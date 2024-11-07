Гасперини: «Посмотрим, где мы окажемся через четыре матча»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о гостевой победе над «Штутгартом» (2:0).

«Мы приехали сюда за победой, но понимали, что будет невероятно сложно, чего только стоит их гостевая победа на «Ювентусом». Да, в концовке мы столкнулись с некоторыми сложностями, но смогли их преодолеть, каждая игра в Лиге чемпионов помогает нам становиться лучше, конечно, нельзя забывать и про бесценный опыт, полученный в прошлом году в Лиге Европы.

Сегодняшняя победа позволяет нам хорошо чувствовать себя в таблице, но всё очень плотно, посмотрим, где мы окажемся в конце», - цитирует Гасперини Sky Sport Italia.

«Аталанта» набрала восемь очков в четырёх матчах и расположилась на девятом месте в турнирной таблице.