Флик прокомментировал крупную победу «Барселоны» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился впечатлениями после победы над «Црвеной Звездой» (5:2).

«Сине-гранатовые» взяли верх в выездном поединке Лиги чемпионов благодаря точным ударам Роберта Левандовски (дубль), Иньиго Мартинеса, Рафиньи и Фермина Лопеса.

«Самое важное – три набранных очка. Нелегко выигрывать на выезде в Лиге чемпионов. Мы хорошо играли, были сосредоточены. Сохранять такую концентрацию на протяжении 90 минут – непростая задача», – заявил в послематчевом интервью немецкий рулевой.

«Барселона» занимает шестую строчку в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов с девятью набранными очками после четырёх туров.