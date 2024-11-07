Артета: «Горжусь своими футболистами»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о поражении от «Интера» (0:1).

«Я очень горжусь своими игроками и тем, как мы доминировали на поле. Считаю, что судья не был последователен в своих решениях, если он дал пенальти в наши ворота, то должен был дать и в ворота «Интера», там был удар по голове.

Мы должны были забить несколько голов сегодня, но не хватило реализации. Думаю, что с таким уровнем игры мы можем обыграть «Челси» в выходные», - цитирует Артету TNT Sports.

Отметим, что «Арсенал» набрал семь очков в четырех матчах и расположился на 12-й строчке в турнирной таблице Лиги чемпионов.