Рафинья обошёл Кейна и стал самым результативным игроком Лиги чемпионов

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас лидирует в рейтинге самых результативных игроков нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Бразилец помог своей команде обыграть «Црвену Звезду» (5:2), отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Теперь на счету 27-летнего футболист «сине-гранатовых» восемь очков по системе гол плюс пас в текущей Лиге чемпионов – лучший показатель. Лидер атаки каталонцев пять раз отличался сам и трижды ассистировал товарищам.

На второй строчке остался Гарри Кейн из «Баварии» – у него пять голов и один ассист. В среду англичанин отметился голевой передачей на Джамала Мусиалу во встрече с «Бенфикой» (1:0).