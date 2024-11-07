Корреа: «Мы правильно отреагировали на пропущенный гол»

Вингер «Атлетико» Анхель Корреа прокомментировал гостевую победу над «ПСЖ» (2:1).

«Мы отдали все силы в этом сложном матче. «ПСЖ» играл очень хорошо, они атаковали весь матч, но мы сохраняли уверенность в себе, бились на каждом участке поля и в конце смогли вырвать победу.

Ранний гол «ПСЖ»? Да, они забили рано, но мы смогли правильно отреагировать. Не всегда всё идёт по плану, но нельзя опускать руки — это наша философия. Пришло время отдохнуть», - цитирует Корреа Movistar.

После четырёх матчей в активе «Атлетико» шесть зачетных баллов, а «ПСЖ» набрал лишь четыре очка, до конца этапа каждой из команд осталось сыграть по четыре матча.