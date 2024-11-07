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Лига чемпионов

«Бавария» забила всего один гол в ворота «Бенфики»

07 Ноября 2024 • 01:11 Комментировать
Бавария
1:0
Бенфика
окончен

В стартовавшем с запозданием матче Лиги чемпионов «Бавария» имела большой перевес над «Бенфикой» (два десятка ударов против одного), но с опасными моментами было не густо.

Что-то угрожающее начало возникать в конце первого тайма. Джамал Мусиала снова нашел передачей Гарри Кейна, который с правого края бил по центру, но направил сферу прямиком в руки голкиперу. Целая серия ударов по воротам португальцев в одном розыгрыше, в итоге среагировал на выстрел голкипер, отражая удар в упор.

Лерой Сане пробивал с правого края в дальний угол, но дальней рукой до этого мяча добрался вратарь. На 67-й минуте подача с правого края на голову Кейну, который сбросил мяч на Мусиалу, а тот головой прокинул снаряд в ворота - 1:0. Мусиала слева получил мяч от партнера, после чего пробил в дальний угол, а мяч просвистел рядом со стойкой.

После этого матча у соперников по шесть очков, они делят 17-е место с «Реалом», «Атлетико», «Миланом» и другими коллективами.

Протокол игры  
Бавария1:0Бенфика
(1:0) Мусиала Джамал67'  
Нойер МануэльЛаймер КонрадУпамекано ДайоМин-Чжэ КимДэвис АльфонсоКиммих ЙозуаПальинья ЖоауОлисе Майкл 56' (Сане Лерой ( 56') Мусиала Джамал  73' 90' (Мюллер Томас ( 90') Гнабри Серж 72' (Коман Кингсли ( 72') Кейн Гарри
Запасные: Ибрагимович АрийонПерец ДаниэльГеррейру РафаэлДайер ЭрикГорецка ЛеонШмитт МаксТель Матис
Трубин АнатолийАраужу ТомашОтаменди НиколасСилва АнтониуКаборе Исса  26' 46' (Павлидис Вангелис ( 46') Саншеш Ренату 86' (Рольхейсер Бенхамин ( 86') Эурснес ФредрикКекчю Оркун  71' 79' (Кабрал Артур ( 79') Альваро ФернандесАмдуни Зеки 46' (Бесте Ян-Никлас ( 46') Актюркоглу Мухаммед 56' (Ди Мария Анхель ( 56')
Запасные: Сантуш ЛеандруГомеш АндреСоареш СамуэлСкьеллеруп АндреасФлорентинуБайрами Адриан
06 ноября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
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