«Бавария» забила всего один гол в ворота «Бенфики»

В стартовавшем с запозданием матче Лиги чемпионов «Бавария» имела большой перевес над «Бенфикой» (два десятка ударов против одного), но с опасными моментами было не густо.

Что-то угрожающее начало возникать в конце первого тайма. Джамал Мусиала снова нашел передачей Гарри Кейна, который с правого края бил по центру, но направил сферу прямиком в руки голкиперу. Целая серия ударов по воротам португальцев в одном розыгрыше, в итоге среагировал на выстрел голкипер, отражая удар в упор.

Лерой Сане пробивал с правого края в дальний угол, но дальней рукой до этого мяча добрался вратарь. На 67-й минуте подача с правого края на голову Кейну, который сбросил мяч на Мусиалу, а тот головой прокинул снаряд в ворота - 1:0. Мусиала слева получил мяч от партнера, после чего пробил в дальний угол, а мяч просвистел рядом со стойкой.

После этого матча у соперников по шесть очков, они делят 17-е место с «Реалом», «Атлетико», «Миланом» и другими коллективами.